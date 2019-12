Fliegerbombe in Hannover entschärft

Hannover. Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am späten Donnerstagabend in Hannover entschärft worden. Der Zünder sei erfolgreich von der britischen Fünf-Zentner-Bombe entfernt worden, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Rund 6500 Menschen hatten für die Entschärfung im Stadtteil Brink-Hafen für mehrere Stunden ihre Wohnungen verlassen müssen, 386 von ihnen verbrachten die Zeit in einer Sammelstelle. Die Bombe war am Donnerstagnachmittag gefunden worden. 615 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und Kampfmittelbeseitigungsdienst waren an der Entschärfung beteiligt.