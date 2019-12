Fishtown Pinguins verlängern Vertrag mit Stürmer Mauermann

Bremerhaven. Die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven haben den Vertrag mit Eishockey-Außenstürmer Ross Mauermann um drei Jahre verlängert. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekanntgab, gilt der neue Kontrakt des 29-Jährigen bis 2023. Der Deutsch-Amerikaner Mauermann war in der Saison 2016/17 aus den USA zu den Pinguins gewechselt. In 132 Partien für die Bremerhavener sammelte er 67 Scorerpunkte.