Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Stürmer Rech bis 2022

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga haben den Vertrag mit Stürmer Anthony Rech vorzeitig verlängert. Nach Club-Angaben vom Donnerstag unterschrieb der Franzose einen Kontrakt bis 2022. Der 27-Jährige kam vor Saisonbeginn vom Liga-Konkurrenten Schwenninger Wild Wings nach Niedersachsen und ist derzeit mit acht Toren und elf Vorlagen Wolfsburgs bester Scorer.

"Wir sehen in ihm noch viel Potenzial, denn er hat alle Veranlagungen, um ein Top-Stürmer in unserer Liga zu sein", sagte Grizzly-Manager Charlie Fliegauf. "Er wird in den kommenden Jahren ein ganz wichtiger Eckpfeiler im Sturm der Grizzlys sein."