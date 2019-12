Zoo am Meer freut sich über Geburt von Eisbär-Zwillingen

Bremerhaven. Doppelter Eisbär-Nachwuchs im Bremerhavener Zoo am Meer: Eisbärin Valeska hat Zwillinge zur Welt gebracht. Am Samstag sei Valeska noch kurz draußen auf der Außenanlage gewesen, habe sich aber unruhig verhalten, sagte Direktorin Heike Kück am Donnerstag. "Den Grund dafür entdeckten wir dann am Morgen des 8. Dezembers 2019: Zwei gesunde kleine Eisbären krabbelten zwischen Valeskas Vorderbeinen." Die Jungtiere sind für Zoo-Besucher noch nicht zu sehen. Sie leben mit ihrer Mutter hinter den Kulissen in einer Wurfhöhle. Pfleger überwachen ihre Entwicklung per Videokameras.