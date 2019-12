Warnstreik bei Karstadt und Kaufhof: Streit um Gehälter

Hannover. Mitten in der Schlussphase des wichtigen Weihnachtsgeschäfts sind Beschäftigte von Karstadt und Kaufhof in Hannover am Donnerstag in einen Warnstreik getreten. Sie kritisieren ungleiche Arbeitsbedingungen nach der Fusion der Warenhauskonzerne sowie die aus ihrer Sicht zu geringen Löhne. Die Gewerkschaft Verdi erwartete 250 Teilnehmer zu einer Kundgebung am Hauptbahnhof. Auch in anderen Städten und Bundesländern sollte es Ausstände geben.

Verdi erklärte, das Ziel des Managements, niedrigere Gehälter bei Karstadt auch für Kaufhof zum Maßstab zu machen, sei nicht haltbar. "Die Sanierung darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden", sagte Gewerkschafterin Havva Öztürk. Bei Kaufhof gilt keine Tarifbindung, für die angeschlagene Karstadt-Gruppe wurde ein "Zukunftstarifvertrag" abgeschlossen. Auch bei der Parfümeriekette Douglas waren am Donnerstag Arbeitsniederlegungen geplant.

Verdi und Galeria Karstadt Kaufhof verhandeln über einen gemeinsamen Sanierungstarifvertrag für den durch den Zusammenschluss entstandenen Warenhausriesen. Der Gewerkschaft zufolge würde eine Verschmelzung ohne neuen Tarifvertrag für die Kaufhof-Beschäftigten unter anderem automatisch eine rund elfprozentige Entgelt-Absenkung bedeuten.

Galeria Karstadt Kaufhof hatte bereits eine Lösung vorgeschlagen, die für die Kaufhof-Mitarbeiter nicht ganz so große Einbußen bedeutet und den Karstadt-Beschäftigten sogar mehr Geld bringen würde. Auch Verdi hatte Bereitschaft zu Zugeständnissen erkennen lassen. Doch sind die Positionen der beiden Seiten offensichtlich noch weit voneinander entfernt. Das gilt nicht nur für die künftige Lohnhöhe, sondern auch für die Frage, wie lange ein neuer Sanierungstarifvertrag gelten soll.