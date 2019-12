Ehestreit eskaliert: Spezialeinsatzkräfte greifen ein

Lohne. Ein Streit unter Eheleuten hat am Mittwoch in Lohne (Kreis Grafschaft Bentheim) zu einem Einsatz von Spezialeinsatzkräften der Polizei geführt. Auf einem Bauernhof war ein Mann von seiner Ehefrau leicht verletzt worden. Er konnte das Wohnhaus verlassen und verständigte die Polizei. Weil die Frau mit einem Gewehr bewaffnet war, forderten die Beamten die Spezialeinsatzkräfte an, wie ein Polizeisprecher sagte. Diesen gelang es, Kontakt zu der Frau herzustellen und sie am Nachmittag ohne Widerstand in Gewahrsam zu nehmen. Verletzt wurde niemand. Die Frau befindet sich in medizinisch-psychologischer Behandlung.