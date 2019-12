Luftrettung wird seit zehn Jahren in Spezialsimulator geübt

Hannover. Die Johanniter-Akademie in Hannover hat am Mittwoch das zehnjährige Bestehen eines speziellen Luftrettungssimulators gefeiert. Knapp 200 Spezialisten hätten bislang dort für den Ernstfall trainiert. Der Simulator ist in einem Hubschrauber eingebaut, der früher von der spanischen Polizei genutzt wurde.

"Um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen, muss das Zusammenspiel in der Luftrettung auch für besondere und nicht alltägliche Ereignisse geübt werden", sagte der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Christoph Unger. Dazu leiste der Luftrettungssimulator in Hannover seit zehn Jahren einen wichtigen Beitrag.

Geübt werden dort vor allem nicht alltäglich Unfälle - etwa solche, bei denen es besonders viele Verletzte gibt. Auch junge Leute, die zum Notfallsanitäter ausgebildet werden, trainieren mit dem Simulator.