Schleiereulen brüten Jungtiere in Rekordzahl aus

Hannover/Oldenburg. Eine Rekordzahl an brütenden Schleiereulen haben niedersächsische Naturschützer in diesem Jahr gezählt. Allein im Oldenburger Land seien 1150 Jungtiere in Brutkästen auf Bauernhöfen sowie in Scheunen und Hallen registriert worden, sagte Nabu-Schleiereulenexperte Hansjürgen Festerling am Mittwoch in Oldenburg. In früheren Jahren hätten gute Werte bei 400 bis 500 Tieren gelegen. Auffällig sei auch der hohe Wert an Zweit- und Drittbruten. Ursache der außergewöhnlichen Bruterfolge sei das zweite starke Mäusejahr in Folge, das für reiche Nahrung der Eulen sorgte.

Vor 40 Jahren stand die Eulenart im starken Schneewinter 1978/79 in weiten Teilen Norddeutschlands vor dem Aussterben. Der damals niedrige Bestand drohte zu verhungern, weil die Mäuse unter den Schneemassen nicht zu entdecken waren. Eulenschützer halfen nach Nabu-Angaben in der Not mit Labormäusen in Plastikwannen, die in Scheunen aufgehängt wurden.