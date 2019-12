Fußgänger von Auto erfasst: Verletzter stirbt an den Folgen

Wilhelmshaven. Vier Tage nach einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger in Zetel im Kreis Friesland ist der 77-Jährige an den Folgen gestorben. Der Mann war am Freitag beim Überqueren einer Straße vom Auto eines 27-Jährigen erfasst worden. Am Dienstag sei der Schwerverletzte im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.