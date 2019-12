Arbeiter wird von Kaffeesack erschlagen

Bremen. Ein 500 Kilogramm schwerer Kaffeesack ist beim Transport in einer Bremer Lagerhalle verrutscht und hat einen 40 Jahre alten Arbeiter tödlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, transportierte der Mann mit einem Gabelstapler eine Palette mit zwei großen Kaffeesäcken. Ersten Ermittlungen zufolge verlor der beschädigte untere Sack eine große Menge Bohnen und wurde instabil. Als der Mitarbeiter das Problem beheben wollte, rutschte der obere Sack herunter und begrub den Mann unter sich. Kollegen bargen den Verletzten und alarmierten die Rettungskräfte. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Polizei und Gewerbeaufsicht ermitteln, was genau zu dem Unfall geführt hat.