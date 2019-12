Spaziergänger finden Gewehr aus dem Orient

Hankensbüttel. Einen verzierten Vorderlader haben Spaziergänger im Landkreis Gifhorn gefunden. Das vermutlich aus dem Orient stammende Gewehr wurde bereits am 23. November in einem kleinen Waldstück in Hankensbüttel entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Es lag inmitten anderer Gegenstände in einem aus Stöcken und Planen errichteten Camp. Die Waffe ist etwa 1,50 Meter lang und hat eine Steinschloss-Zündung. Dabei wird die Ladung über einen seitlich angebrachten Hahn und Schwarzpulver entzündet. Die Polizei in Gifhorn bittet um Hinweise zur Herkunft des Gewehres.