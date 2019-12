Nach 0:1 in Freiburg: Glasner kritisiert Wolfsburg-Auftritt

Freiburg. Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg hat nach dem 0:1 beim SC Freiburg den Auftritt seiner Mannschaft kritisiert. "Ich bin mit unserem Auftritt überhaupt nicht zufrieden, weil wir - und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison - oft nicht bereit sind, an unsere Leistungsgrenze zu gehen", sagte Glasner am Samstag. "Ich finde das schade, wir machen uns das Leben dadurch oft selber schwer." Für die Niedersachsen war es die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen in der Fußball-Bundesliga. In der Tabelle steht Wolfsburg vorerst auf Platz neun.