Unbekannte stehlen "Liebespaar beim Geschlechtsakt"

Hannover. Pikanter Fahndungsauftrag für die Polizei in Hannover: Die Beamten müssen Unbekannten nachstellen, die eine Bronzefigur mit dem Titel "Liebespaar beim Geschlechtsakt" von einer städtischen Grünfläche gestohlen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verschwand die 100 Kilogramm schwere Skulptur bereits am vergangenen Wochenende. Für den Abtransport des ein Meter langen und 60 Zentimeter hohen Kunstwerks haben die Täter nach Vermutung der Polizei eine Sack- oder Schubkarre verwendet. Die Arbeit wurde 1993 von dem Künstler Karl-August Orth geschaffen.