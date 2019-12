Tierarzneien illegal exportiert: Anklage erhoben

Oldenburg. Wegen illegaler Exporte von Tierarzneimitteln hat die Oldenburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Geschäftsführer und zwei Mitarbeiter eines Pharmaunternehmens im Kreis Cloppenburg erhoben. Das Unternehmen habe von November 2017 bis Februar 2018 in fünf Fällen Tierarzneimittel ohne Genehmigung nach Japan und in die USA ausgeführt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Arzneimittel enthielten den Wirkstoff Pentobarbital-Natrium und dürften nur nach einer speziellen Freigabe exportiert werden.

Der Geschäftsführer soll die rechtswidrigen Ausfuhren durch seine Mitarbeiter nicht unterbunden haben. Für Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz sind Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren möglich. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens muss noch das Landgericht Oldenburg entscheiden.