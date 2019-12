Werder Bremen gegen SC Paderborn wohl wieder mit Moisander

Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Spiel gegen den SC Paderborn am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) voraussichtlich wieder mit Kapitän Niklas Moisander planen. Zwar wird eine endgültige Entscheidung erst am Samstag fallen, doch die Zeichen beim finnischen Abwehrchef stehen nach 13-wöchiger Verletzungspause auf Comeback. "Die Tendenz ist, dass es reichen wird", erklärte Bremens Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. Moisander stand zuletzt am 1. September beim 3:2 gegen den FC Augsburg auf dem Rasen.

Großen Respekt hat Kohfeldt vor dem Gegner vom Sonntag. Auch wenn Aufsteiger Paderborn mit lediglich fünf Punkten Bundesliga-Schlusslicht ist und Werder seine Negativserie am vergangenen Wochenende mit dem 3:2-Sieg in Wolfsburg beendete. "Sie haben jedem Gegner in der Bundesliga weh getan, auch absoluten Top-Teams", merkte der Bremer Trainer an und verwies auf das 3:3 bei Borussia Dortmund oder das knappe 2:3 gegen RB Leipzig. "Sie haben extreme Stärken, aber es gibt auch Möglichkeiten, gegen sie Tore zu schießen."