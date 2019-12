Cloppenburg. Es heißt, sie mochte den Laufsteg. Dabei ist sie weit entfernt von Heidi Klum und ihrer Casting-Show "Germany's Next Top Model": Jetzt ist Deutschlands schönste Kuh namens „Lady Gaga“ tot. Die mit Preisen hochdekorierte schwarz-weiße Holstein-Kuh starb am 3. Dezember im Alter von 13 Jahren, wie ihr Besitzer Henrik Wille am Freitag der Deutschen Presse-Agentur dpa sagte.

Es sei schwer, den ruhigen und besonderen Charakter des Tieres in einem Satz zusammenzufassen. „,Once in a Lifetime' beschreibt es wohl am besten“, sagte der Landwirt aus dem niedersächsischen Essen bei Cloppenburg. So eine Kuh habe man nur einmal im Leben.

"Lady Gaga" war eine Model-Kuh und achtfache Mutter

„Lady Gaga“ mochte den Laufsteg und stand seit Jahren im Rampenlicht von tierischen Schönheitswettbewerben. Seit 2013 gewann sie eine Schau nach der anderen. Die Model-Kuh war achtfache Mutter und kalbte zuletzt im September 2018. In ihrem Leben lieferte sie über 125.000 Liter Milch. Zuvor hatten andere Medien über den Tod des Tieres berichtet.