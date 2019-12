Bei laufendem Motor Brötchen holen: Keine gute Idee

Braunschweig. Während des Einkaufs beim Bäcker ist einem 35-Jährigen in Braunschweig sein Wagen gestohlen worden. Das Auto stand mit laufendem Motor vor der Bäckerei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Täter nutzte die Wartezeit des Besitzers und floh am frühen Donnerstagmorgen. In dem Wagen, der nach Angaben des Eigentümers etwa 2000 Euro wert ist, befand sich auch die Zulassungsbescheinigung. Die Polizei rät, auch bei kurzer Abwesenheit das Auto zu verschließen und keine Wertgegenstände oder Ausweispapiere im Fahrzeug zurückzulassen.