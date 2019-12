Bremerhaven verlängert mit Trainern Popiesch und Jiranek

Bremerhaven. Die Fishtown Pinguins haben die Verträge mit Trainer Thomas Popiesch und Assistent Martin Jiranek verlängert. Der Kontrakt der beiden Eishockey-Coaches läuft nun auch für die kommenden beiden Spielzeiten, wie der Bremerhavener Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag bekanntgab. Für Popiesch sei die Vetragsverlängerung "eigentlich nur eine Formalie", wird der 54-Jährige in einer Clubmitteilung zitiert und sprach von einem von gegenseitigem "Respekt und Vertrauen" geprägten Arbeitsklima. In der DEL-Tabelle rangieren die Pinguins im Mittelfeld.