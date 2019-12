Glücksgriff bei Auktion: Regionalmuseum erwirbt Gemälde

Lemgo. Dank eines Glücksgriffs bei einer Auktion hat das kleine Regionalmuseum Schloss Brake in Lemgo ein fast 500 Jahre altes, kunsthistorisch bedeutsames Renaissance-Gemälde erworben. Museumsleiterin Vera Lüpkes stellte am Donnerstag das Werk "Marktszene" des niederländischen Meisters Pieter Aertsen (1509-1575) vor. Finanziert worden sei der Ankauf des 0,69 mal 1,12 Meter großen Ölgemäldes durch den Freundeskreis des Museums, sagte Lüpkes. Die Kosten lägen im vierstelligen Bereich.

Von den zahlreichen Werken des Niederländers seien die meisten zerstört worden. In öffentlichen Museen zugänglich sei nur noch ein weiteres Bild - im kunsthistorischen Museum in Wien. Aertsen gelte als Erfinder rein weltlicher Marktszenen und sei deshalb zu Lebzeiten im 16. Jahrhundert populär und berühmt gewesen, sagte Lüpkes. Nach der Kleidung der abgebildeten Figuren sei die Marktszene in Bremen angesiedelt. Das Bild ist ab sofort in der Dauerausstellung des Museums zu sehen.