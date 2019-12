96-Verteidiger Felipe und Sebastian Jung fallen aus

Hannovers Trainer Kenan Kocak muss bis zum Ende der Hinrunde auf zwei Defensivspieler verzichten. Der Brasilianer Felipe und Sebastian Jung, die sich beim 1:0-Sieg beim FC St. Pauli am vergangenen Wochenende verletzt hatten, stehen für die Partien am Samstag gegen Erzgebirge Aue und anschließend beim VfL Bochum und gegen den VfB Stuttgart nicht zur Verfügung, wie Kocak am Donnerstag in Hannover mitteilte.

Der 32-jährige Felipe habe eine "komplizierte Knorpelgeschichte im Rippenbereich", sagte Kocak. Sein 29 Jahre alter Teamkollege Jung hat eine Muskelsehnenverletzung am rechten Gesäßmuskel.

Der zuletzt angeschlagene Waldemar Anton kann gegen den Tabellenfünften der 2. Fußball-Bundesliga aus Sachsen dagegen wohl wieder dabei sein. "Waldemar Anton hat heute das erste Mal mittrainiert und keine Beschwerden. Wir gehen davon aus, dass er spielen kann", sagte Kocak, der mit 96 endlich den ersten Heimsieg der Saison einfahren will.