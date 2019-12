"Institution": Wolfsburgs Glasner lobt Kollegen Streich

Wolfsburg. VfL Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hat Freiburg-Coach Christian Streich gelobt. Vor dem Duell der Niedersachsen beim bisherigen Überraschungsteam am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bezeichnete der Österreicher seinen Trainer-Kollegen als "Institution für die Bundesliga". "Christian Streich guckt über den Tellerrand hinaus. Er passt perfekt zum SC Freiburg", sagte Glasner am Donnerstag über den Fußball-Lehrer.

Glasner zeigte zudem generell Sympathien für den Tabellensechsten. "Freiburg war schon immer so etwas wie das gallische Dorf, was häufig für Furore gesorgt hat. Auch in dieser Saison ist es nicht einfach dort zu gewinnen", erklärte der 45-Jährige. Für die Wolfsburger ist Freiburg zuletzt allerdings zu einem Lieblingsgegner geworden. Fünf der letzten sechs Partien gewannen die Niedersachsen im Breisgau. "Das hat keinen Einfluss", entgegnete dagegen Glasner, der lediglich auf die Langzeitverletzten Ignacio Camacho, Yunus Malli und Ismail Azzaoui verzichten muss.