Spanischer Basketball-Profi Garcia verlässt Rasta Vechta

Vechta. Der spanische Basketball-Profi Sergi Garcia verlässt nach nur wenigen Monaten den Bundesligisten Rasta Vechta wieder. Der im Sommer vom spanischen Club Valencia BC ausgeliehene Guard wird nach Club-Angaben vom Donnerstag zum Euroleague-Team Saski Baskonia VG wechseln. Für die Niedersachsen kam der 22-Jährige in der Bundesliga-Saison neunmal zum Einsatz, in der Champions stand er in zwei Spielen auf dem Parkett. Für den abwanderungswilligen Garcia hatte der Club bereits Mitte November den US-Amerikaner Jordan Davis nachverpflichtet.

"Die Coaches hätten Sergi sehr gerne weiter bei uns im Club gehabt und mit ihm gearbeitet, ihn weiterentwickelt", erklärte Rasta-Geschäftsführer Stefan Niemeyer. "Leider war Sergi der Meinung, dass er nun wieder andere Wege gehen müsse."