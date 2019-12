Identität der beiden Toten nach Brand geklärt

Stadland. Nach dem Brand in einem Wohnheim für pflegebedürftige Menschen in der Wesermarsch ist die Identität der beiden Toten geklärt. Es handele sich dabei um die 81 Jahre alte Betreiberin des Wohnheims in Stadland sowie um einen 78-Jährigen Bewohner, teilten die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Polizei am Mittwoch mit. Ursache für den Brand sei ein Kurzschluss gewesen.

Bei dem Feuer vor anderthalb Wochen konnten sich von den acht Bewohnern sechs ins Freie retten. Der Brand in dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen, das zu einem privat betriebenen Wohnheim umgebaut worden war, war nachts ausgebrochen.