Mutter mit Säugling bringt sich vor Flammen in Sicherheit

Hage. Beim Brand in einem Wohnhaus in Hage (Landkreis Aurich) hat sich am Dienstagabend eine Mutter mit ihrem Säugling vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Wie die Kreisfeuerwehr Aurich am Mittwoch mitteilte, kamen beim Eintreffen der Einsatzkräfte Kinder in Schlafanzügen und Erwachsene aus dem Haus, aus dessen Fenstern dicker Rauch quoll. Da nicht klar war, ob sich noch weitere Menschen in dem Gebäude aufhielten, suchte die Feuerwehr zunächst einen von drei Personen bewohnten Gebäudeteil mit Atemschutztrupps ab. Als sich die Mutter mit ihrem Baby bei der Feuerwehr meldete war klar, dass sich keine Menschen mehr in dem Haus aufhielten. Die Frau hatte sich mit ihrem Kind in einer nahe gelegenen Tankstelle in Sicherheit gebracht.

Alle Bewohner blieben unverletzt. Nur eine Person sei wegen der Aufregung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Das Rote Kreuz kümmerte sich um die drei Familien. Die direkt betroffene Familie kam anschließend bei Angehörigen unter.