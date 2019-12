Urteil gegen Ex-Trainer wegen sexuellen Missbrauchs erwartet

Hannover. Im Prozess gegen einen ehemaligen Fußballtrainer wegen sexuellen Missbrauchs werden heute morgen die Plädoyers und möglicherweise auch das Urteil erwartet. Der 52-Jährige hatte zum Prozessauftakt im Landgericht Hannover unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Geständnis abgelegt. Laut Anklage soll er 13- bis 17-jährige Jungen in ein Hotel gelockt und missbraucht haben. Dabei hatte er den Jugendlichen eine besondere Fußballförderung in Aussicht gestellt, für die medizinische Untersuchungen notwendig seien. Der frühere Vereinstrainer und Leiter einer schulischen Fußball-AG sitzt in Untersuchungshaft. Sexuelle Übergriffe soll es laut Anklage auch in Umkleidekabinen der Schule sowie in einer Gartenlaube gegeben haben. Eltern von betroffenen Kindern hatten sich an die Polizei gewandt.