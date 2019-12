Rad-Hoffnung Politt beim Bremer Sechstagerennen am Start

Bremen. Der deutsche Radprofi Nils Politt und der zweimalige Sieger Kenny De Ketele aus Belgien werden im Januar 2020 zu den namhaftesten Fahrern beim Bremer Sechstagerennen gehören. Das gaben die Veranstalter der traditionsreichen "Sixdays" am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Der 25 Jahre alte Politt wurde unter anderem Zweiter beim Radklassiker Paris-Roubaix 2019 und bei der Deutschland Tour 2018. In Bremen ging der Fahrer des Schweizer Teams Katusha Alpecin bislang nur im Jahr 2015 an den Start. "Leider hat es danach nicht mehr in meinen Rennkalender gepasst. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt funktioniert", sagte Politt.

Das Bremer Sechstagerennen findet in diesem Winter vom 9. bis 14. Januar statt. Der Belgier De Ketele gewann die "Sixdays" mit wechselnden Partnern in den Jahren 2018 und 2016. Der viermalige Bahnrad-Weltmeister Morgan Kneisky aus Frankreich wurde in Bremen bislang zweimal Zweiter und will diesmal seinen ersten Sieg.