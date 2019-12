Reiten, Schießen, Angeln: Messe "Pferd & Jagd" wird eröffnet

Hannover. Pferdefreunde und Jäger können sich von Donnerstag an in Hannover über die neuesten Trends von der Reitausbildung bis hin zu Schießtechniken informieren. Bei der bis Sonntag laufenden Messe "Pferd & Jagd" präsentieren sich rund 1000 Aussteller. Die Besucher können nicht nur einkaufen, sie erwartet auch ein Showprogramm. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, sind bei der Gala "Nacht der Pferde" zum Beispiel außergewöhnliche Lusitanos-Hengste zu sehen. Bekannte Ausbilder zeigen in den Hallen ihre Trainingsmethoden direkt am Pferd. Vorträge wie "Im Fitnessstudio mit meinen Pferd" beschäftigen sich mit der Gesundheit der Tiere.

Zu den Höhepunkten für Jäger gehört den Organisatoren zufolge die Präsentation von Jagd- und Sportwaffen in Standard- und Luxusausführung. An Schießkinos können auch Nicht-Jäger per Laser oder Lichtpunkt-Gewehr auf virtuelle Pirsch gehen. Die Redaktion des Magazins "Niedersächsischer Jäger" sucht den "Besten Jungjäger Niedersachsens" - Frauen treffen sich täglich ab 14 Uhr zum "Jägerinnen-Stammtisch." Am Stand der Landesjägerschaft Niedersachsen werden auch Umweltschutzprojekte vorgestellt, die zum Teil gemeinsam mit den Anglerverbänden angestoßen wurden. Parallel läuft die Angelmesse Hannover für Freizeitangler und Sportfischer. Im vergangenen Jahr hatte die "Pferd & Jagd" 102.100 Besucher angezogen.