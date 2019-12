Rückruf von Feine-Welt-Pasta: Mögliche Folie in der Füllung

Frankfurt/Main. Weil sich in einem in Rewe-Märkten verkauften Pasta-Produkt des Herstellers Gusto di Casa Reste einer metallartigen Folie befinden können, hat die Firma die "Rewe Feine Welt - Kürbis Salbei Girasoli" vorsorglich zurückgerufen. Verbraucher sollten die Pasta aus der 250-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.12.2019 nicht verzehren, teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de am Montag mit. Die weiche Folie könne demnach "vereinzelt in die Füllung der Teigware gelangt sein". Weil eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Hersteller die betroffene Charge aus dem Verkauf nehmen lassen.

Betroffen sind Rewe-Filialen in allen Bundesländern außer Brandenburg. Kunden können die betroffene Pasta auch ohne Kassenbon in einem Rewe-Markt zurückgeben und bekommen das Geld zurückerstattet. Packungen mit einem anderen Haltbarkeitsdatum sind von dem Rückruf nicht betroffen.