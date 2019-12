73-Jähriger verliert Kontrolle über Wagen und stirbt

Bückeburg. Ein 73 Jahre alter Autofahrer hat sich mit seinem Wagen bei einem Verkehrsunfall nahe Bückeburg im Kreis Schaumburg überschlagen und ist dabei ums Leben gekommen. Seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 70 und 94 Jahren seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach war der Mann am Sonntag auf die Gegenfahrbahn geraten, weil er nach ersten Erkenntnissen möglicherweise wegen einer Erkrankung die Kontrolle über den Wagen verloren hatte. Er touchierte das Auto eines 56-Jährigen, bevor er in einen Graben fuhr und sein Wagen sich überschlug. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Mann sei am Unfallort gestorben. Die beiden Frauen kamen ins Krankenhaus.