20-Jähriger gerät in Gegenverkehr: Lebensgefährlich verletzt

Syke. Ein 20-jähriger Autofahrer ist in Syke im Landkreis Diepholz in den Gegenverkehr geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Er verlor am Sonntag nach einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Auto einer 55-Jährigen und schleuderte dann gegen einen Transporter. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 39-jährige Beifahrerin im Transporter wurde ebenfalls verletzt und kam in eine Klinik. Der Fahrer des Transporters und die 55-jährige Autofahrerin blieben unverletzt.