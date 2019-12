Ex-Rittergut Heisenhof für 100 000 Euro verkauft

Dörverden. Der Heisenhof in Dörverden hat für 100 000 Euro einen neuen Besitzer gefunden. Das Rittergut wurde am Wochenende in Rostock versteigert, wie die Firma Norddeutsche Grundstücksauktionen AG am Sonntag im Internet mitteilte. Wer der neue Besitzer ist und was er mit dem Anwesen vorhat, wurde nicht bekannt.

Der Hof kam in die Schlagzeilen, weil der rechtsradikale Anwalt Jürgen Rieger dort 2004 ein Schulungszentrum einrichten wollte. Vorher war das zweieinhalb Hektar große Anwesen an einem Nebenarm der Weser ein Bundeswehrstandort. Ab 2011 hatte der Heisenhof dann einer örtlichen Unternehmerfamilie gehört.

Der Landkreis Verden versucht seit Jahren, das Gutsschloss und die Nebengebäude abreißen zu lassen. Sie sollen nur stehenbleiben, wenn das Gelände land- oder forstwirtschaftlich genutzt wird. Falls ein neuer Käufer ein überzeugendes Nutzungskonzept vorlege, könne die Gemeinde Dörverden die Bauleitplanung auch aber ändern, hieß es vom Kreis.

Bei der Auktion in Rostock wurde auch ein ehemaliges erdmagnetisches Observatorium in der Nähe von Cuxhaven versteigert. Es wurde für 190 000 Euro verkauft, der Startpreis hatte wie beim Heisenhof bei 95 000 Euro gelegen. In der Immobilie in der Gemeinde Wingst erfassten Messgeräte früher zeitliche und örtliche Schwankungen des Erdmagnetfeldes. Der neue Besitzer muss sich wegen der Nutzung nun mit dem Landkreis Cuxhaven und der Gemeinde Wingst abstimmen: Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück noch als Sondergebiet Observatorium dargestellt.