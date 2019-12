Nord-Duell in der Bundesliga: Wolfsburg trifft auf Bremen

Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen treffen am Sonntag um 18.00 Uhr im einzigen Nord-Duell der Fußball-Bundesliga aufeinander. Während die Niedersachsen nach dem Einzug in die Zwischenrunde der Europa League mit Rückenwind in dieses Spiel gehen und sich mit einem Erfolg in der Tabelle weiter nach oben orientieren können, warten die Bremer seit acht Liga-Spielen auf einen Sieg. Allerdings haben die kriselnden Bremer zuletzt gerne gegen den VfL gespielt. Aus den vergangenen sieben Partien holte Werder fünf Siege und zwei Unentschieden.