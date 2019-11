Mann mit mehr als 3 Promille mit Elektrorollator unterwegs

Delmenhorst. Mit mehr als 3 Promille war ein 69-Jähriger in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) auf einem Elektrorollator unterwegs. Der Polizei war am Samstagmittag ein auffälliger Fahrer im Ortsteil Burhave gemeldet worden, wie diese mitteilte. Dieser habe den Rollator an den Absatz einer Böschung gelenkt und ihn nicht mehr eigenständig herausmanövrieren können. Da ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen wurde, fuhr außer der Polizei auch ein Rettungswagen zu dem Mann. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben bei dem 69-Jährigen eine Konzentration von 3,16 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.