Veranstalter: Mehr als 15 000 AfD-Gegner auf der Straße

Braunschweig. Mehr als 15 000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag gegen den AfD-Parteitag in Braunschweig demonstriert. Bis zum Nachmittag sei alles sehr friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher des Organisationsteams. Auch aus Sicht der Polizei blieb es weitgehend ruhig, eine Teilnehmerzahl wollte ein Sprecher nicht nennen. In Braunschweig findet noch bis zum Sonntag der 10. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland statt.

Als ein Redner auf der Abschlusskundgebung warnte VW-Betriebsratschefs Bernd Osterloh vor der Partei. "Die AfD befeuert Ängste vor Geflüchteten und anderen Menschen in Not, die aus dem Ausland zu uns kommen. Sie schürt Ängste vor dem Islam", sagte Osterloh. Für den Parteitag war der Schriftzug "Volkswagen Halle" auf Betreiben des Autokonzerns abgedeckt worden.

In der Halle gab es dafür erneut Kritik. "VW bitteschön sollte seine Kräfte auf eine weitere Effizienzsteigerung des Diesels konzentrieren, denn da ist noch Luft drin", sagte der niedersächsische Partei-Vize Siegfried Reichert.