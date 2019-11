Hannover stößt St. Pauli in Tabellenkeller

Hamburg. Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat die Serie von fünf sieglosen Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt und den ersten Erfolg unter Trainer Kenan Kocak in dessen zweitem Spiel gefeiert. Die Niedersachsen gewannen am Samstag beim FC St. Pauli mit 1:0 (1:0) und verließen den Relegationsplatz. Linton Maina erzielte in der siebten Minute sein erstes Saisontor. Dagegen fallen die Hamburger nach dem siebten sieglosen Spiel in Serie weiter zurück und sind punktgleich mit dem Relegationsplatz-Inhaber Nürnberg.

Ein Fehler von Kapitän Jan-Philipp Kalla brachte die Platzherren schon in der Startphase aus dem Konzept. Maina luchste bei seinem Startelf-Comeback Kalla den Ball ab, stürmte aufs Tor und schoss an den linken Innenpfosten, von wo der Ball ins Tor sprang. Das beflügelte die Offensivaktionen der Gäste aber nicht. Sie blieben im Vorwärtsgang reserviert und konzentrierten sich auf die Abwehrarbeit.

In der niveauarmen Partie gab es auf beiden Seiten reichlich Stückwerk und Fehlpässe. Die Hamburger hatten zwar mehr Spielanteile, aber kaum zwingende Torchancen. Aufregung herrschte nach einem vermeintlichen Handspiel von 96-Verteidiger Josip Elez im Strafraum, das der Schiedsrichter zunächst mit Elfmeter bestrafen wollte, nach Intervention des Videoassistenten aber zurücknahm. Torwarttrainer Mathias Hain erregte das so sehr, dass er die Gelbe Karte kassierte. Kurioserweise passierte auch das nach Einsatz des Videobeweises.