AfD-Parteitag hat begonnen: Gauland will Generationswechsel

Braunschweig. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen der Polizei und begleitet von Demonstrationen hat in Braunschweig der AfD-Bundesparteitag begonnen. Die rund 600 Delegierten wollen an diesem Samstag und Sonntag einen neuen Bundesvorstand wählen. Der bisherige Vorsitzende Jörg Meuthen stellt sich zur Wiederwahl. Der Co-Vorsitzende Alexander Gauland will sich dagegen von der Spitze der Partei zurückziehen.

Er warb bei seinen Parteikollegen dafür, "dass wir einen teilweisen Generationswechsel solidarisch vollziehen". Gauland betonte, er sehe die Zukunft der AfD nicht in einer Anpassung an eine "verrottete CDU".

Für seinen Posten kandidieren unter anderem der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla, sein Fraktionskollege Gottfried Curio und die niedersächsische Landeschefin Dana Guth. Gegen Meuthen will die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst antreten. Aus dem Bundesvorstand zurückziehen will sich auch der Europaabgeordnete Guido Reil.

Für den Parteivorsitz kandidiert auch Wolfgang Gedeon, der in Baden-Württemberg nach Antisemitismusvorwürfen aus der Landtagsfraktion ausgeschlossen worden war.

Vor der Volkswagen Halle, in der die Delegierten beraten, demonstrierten schon vor Beginn des Parteitags mehrere hundert Menschen. Die Polizei hatte die Halle weiträumig abgesperrt und war mit starken Kräften präsent. Auch Wasserwerfer standen bereit. Gegner der rechtspopulistischen Partei blockierten auch Zufahrtstraßen. Für die zwei Tage sind mehrere Kundgebungen und Protestdemonstrationen angemeldet. Die Polizei rechnet allein für diesen Samstag mit bis zu 12 000 Teilnehmern.