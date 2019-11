Ministerpräsident Weil reist nach Katar

Hannover/Doha. Niedersachsens Ministerpräsident bricht am Samstag zu einer viertägigen Reise nach Katar auf. Bis Dienstag besucht der SPD-Politiker mit einer Wirtschaftsdelegation das Emirat am Persischen Golf. Der katarische Staatsfonds QIA hält unter anderem 17 Prozent der Volkswagen-Stimmrechte, er ist auch an weiteren deutschen Unternehmen wie der Deutschen Bank, Siemens oder Hapag-Lloyd beteiligt. Weil und die Firmenvertreter wollen die Beziehungen mit dem Land in Wirtschaft und Wissenschaft ausbauen. Es soll dabei auch um mögliche neue Projekte gehen. Landtagsabgeordnete von SPD, CDU und FDP fahren ebenfalls mit nach Doha.