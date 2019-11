Landesvorsitzende Guth will Bundessprecherin der AfD werden

Braunschweig. Die Landesvorsitzende der AfD in Niedersachsen, Dana Guth, will Bundesvorsitzende ihrer Partei werden. Guth bestätigte der "Braunschweiger Zeitung", beim am Samstag beginnenden Bundesparteitag der AfD in Braunschweig für das Amt zu kandidieren. "Ich möchte zusammen mit Herrn Meuthen als Sprecher an der Spitze der Partei stehen. So schlecht stehen meine Chancen auch nicht", sagte sie demnach vor Journalisten am Freitagabend. Guth führt seit 2017 auch die niedersächsische AfD-Landtagsfraktion an.