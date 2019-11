Klimastreik: Jugendliche blockieren zentrale Kreuzung

Hannover. Die Jugendbewegung Fridays For Future hat am Freitag erneut mit vielen Tausend Menschen in den großen Städten in Niedersachsen für mehr Klimaschutz demonstriert. In Hannover blockierten Tausende junge Leute am Nachmittag spontan eine der zentralen Innenstadtkreuzungen. "Da geht es im Moment nicht weiter", sagte ein Polizeisprecher zur Lage an Aegidientorplatz.

In Hannover waren nicht nur Schüler unterwegs, sondern auch Familien und teilweise Senioren. Die Veranstalter hatten 7000 Teilnehmer erwartet, wie viele tatsächlich kamen, dazu konnte die Polizei zunächst keine verlässlichen Angaben machen. In Bremen waren 7000 Menschen auf der Straße, in Göttingen 3500.