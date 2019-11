Luhukay zu Hannover: "Eine der besten Mannschaften der Liga"

Hamburg (dpa/lno) – FC St. Paulis Trainer Jos Luhukay schätzt Hannover 96 trotz des 16. Tabellenplatzes der Niedersachsen in der 2. Fußball-Bundesliga hoch ein. "Das ist vom Torwart bis zum Sturm qualitativ eine der besten Mannschaften der Liga", sagte der Niederländer am Freitag. Die Hamburger treffen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Millerntor-Stadion auf den Erstliga-Absteiger.

Hannover 96 kommt mit seinem neuen Trainer Kenan Kocak in die Hansestadt. Die Premiere des Nachfolgers von Mirko Slomka war am vergangenen Montag beim 1:2 gegen Darmstadt 98 unglücklich verlaufen. Dass die Hannoveraner seit fünf Spielen sieglos ist, sagt laut Luhukay aber nichts über deren Mannschaftsstärke aus.

"Hannover ist im Vorfeld als einer der Top-Favoriten gestartet. Die Realität ist eine andere. Das konnte niemand erwarten. Aber da ist nun viel passiert", meinte der 56-Jährige. "Es gab den Trainerwechsel, und die Mannschaft sucht nach Stabilität und Sicherheit. Ich gehe davon aus, dass Hannover in den nächsten Wochen wieder dorthin gelangt, wo man sie erwartet hat."

Der FC St. Pauli hat seit sechs Ligaspielen nicht mehr gewonnen, rangiert auf dem 13. Tabellenplatz und hat lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz, der momentan von Hannover 96 belegt wird. "Wir wollen in den vier Spielen bis Weihnachten noch so viele Punkte holen, dass wir unter dem Weihnachtsbaum ein gutes Gefühl haben. Ich glaube an die Mannschaft", sagte Luhukay.

Gleichwohl müssen die Hamburger auch gegen Hannover verletzungsbedingt viele Ausfälle verkraften. "Wir haben bereits über die gesamte Saison immer rund zehn Spieler, die nicht zur Verfügung stehen. Wir werden aber trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz stellen", sagte Luhukay.