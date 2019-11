Schriftsteller Ngũgĩ wa Thiong’o mit Friedenspreis geehrt

Osnabrück. Der kenianische Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Ngũgĩ wa Thiong’o ist mit dem Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis der Stadt Osnabrück ausgezeichnet worden. Aus Krankheitsgründen konnte der Autor die mit 25 000 Euro dotierte Auszeichnung allerdings nicht persönlich entgegennehmen. Stattdessen nahm sie der kenianische Poet und Publizist Abdilatif Abdalla am Freitag in Empfang, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Ngũgĩ wa Thiong’o wurde für seine aufklärerischen, antikolonialistischen Themen und seinen Bezug auf traditionelle afrikanische Theater- und Erzählkunst gewürdigt. Aus Sicht der Jury ist der Autor eine der wichtigsten literarischen Stimmen Afrikas. In seinen Essays beschäftigt er sich mit den Folgen der Kolonialisierung des Kontinents. Zu einer afrikanischen Kultur gehöre für ihn das Schreiben in afrikanischen Sprachen, da in ihr die Mythen, Denkweisen, die gesamte Kultur und die Mentalität der Menschen verankert seien. Über eine Gleichberechtigung der afrikanischen Sprachen könne eine "Dekolonisierung" des Kontinents erreicht werden, indem sie die Stärkung der eigenen Identität befördere.

"Auch im Hinblick auf die Vermeidung eines neuen Kolonialismus, wie er heutzutage z.B. durch China angestrebt werde, ist Ngũgĩ wa Thiong'o ein wichtiger Vertreter der Eigenständigkeit durch Sprache", heißt es in der Begründung der Jury.

Den mit 5000 Euro dotierten Sonderpreis bekommt der Verein "Sea-Watch" als Würdigung für die Seenotrettung von Flüchtlingen. Die Organisation war bisher an der Rettung von mehr als 37 000 Menschen beteiligt.