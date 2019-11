Behördennummer 115 jetzt auch für Niedersachsen

Hannover. Wer sich über Serviceleistungen der Behörden informieren will, erhält unter der Rufnummer 115 jetzt auch Infos zur Verwaltung des Landes Niedersachsen. Die Nummer hilft etwa bei Fragen zur Anmeldung nach einem Umzug, zur Zulassung eines Autos oder zur Beantragung eines Personalausweises - unabhängig davon, welche Behörde zuständig ist. Niedersachsen ist das 13. Bundesland, das sich dem Service anschließt, wie die Innenministerien in Berlin und Hannover am Freitag mitteilten. Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, er sei sicher, dass die Nummer 115 die Online-Angebote der Verwaltung ergänze und den Bürgerservice verbessere.

Die 115 ist bundesweit montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zu erreichen. Neben der Bundesverwaltung und den jetzt 13 Bundesländern nehmen mehr als 550 Kommunen an dem Verbund teil, indem sie Informationen zu den gefragtesten Verwaltungsleistungen in einer gemeinsamen Datenbank zur Verfügung stellen.