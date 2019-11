18-Jähriger prallt mit seinem Wagen gegen einen Baum

Wittorf. Ein 18 Jahre alter Fahranfänger ist im Landkreis Rotenburg mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und aus dem Wagen geschleudert worden. Der junge Mann wurde bei dem Unfall am frühen Freitagmorgen lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 18-Jährige sei zu schnell auf der Bundesstraße 440 zwischen Rotenburg und Wittorf unterwegs gewesen, als er von der Straße abkam. Andere Verkehrsteilnehmer fanden den Verletzten nach der Kollision in einem Straßengraben. Die Bundesstraße 440 wurde an der Unfallstelle gesperrt.