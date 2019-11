Fridays For Future im "Klimastreik": Demos im Norden geplant

Hannover. Die Jugendbewegung Fridays For Future will am heutigen Freitag erneut mit vielen Tausend Menschen auch in Niedersachsen und Bremen für mehr Klimaschutz demonstrieren. Nach eigenen Angaben sind Veranstaltungen etwa in Osnabrück, Nordhorn, Oldenburg, Bremen, Cuxhaven, Hannover, Wolfsburg, Braunschweig, Lüneburg, Celle und Göttingen geplant. Allein in Hannover rechnet die Polizei mit einer "hohen vierstelligen Zahl" an Demonstranten, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Die Bewegung selbst erwartet rund 7000 Teilnehmer. Die Polizei Bremen geht von 10 000 Teilnehmern aus. Es werde "erhebliche Verkehrsbehinderungen" geben, sagte eine Sprecherin.

Im Rahmen eines weltweiten "Klimastreiks" sind nach Angaben einer Sprecherin der Bewegung Kundgebungen und Demonstrationen in etwa 500 deutschen Städten geplant. Konkreter Anlass für den neuerlichen Aktionstag ist die UN-Klimakonferenz vom 2. bis 13. Dezember in Madrid. Die größte Demonstration soll wie schon beim bisher letzten globalen Aktionstag am 20. September in der Hauptstadt Berlin stattfinden.