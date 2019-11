Weniger Arbeitskraft-Nachfrage: Arbeitsmarktzahlen erwartet

Hannover. Kriselnde Wirtschaft, trübe Konjunkturaussichten: In Niedersachsen sind im November weniger Arbeitskräfte benötigt worden als in den Vormonaten. Der von der Agentur für Arbeit am Donnerstag veröffentlichte Arbeitsmarktindex sank um vier Zähler auf 253 Punkte. Damit lag er 34 Punkte unter dem Vorjahreswert. Heute legt die Agentur für Arbeit ihre Arbeitsmarktzahlen für November vor.

Im Oktober lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen bei 4,8 Prozent. 210 144 Menschen waren arbeitslos gemeldet, was einen Rückgang von 1,3 Prozent im Vergleich zum September bedeutete. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es in Niedersachsen im Oktober weniger Arbeitslose, der Rückgang betrug 2,2 Prozent. In Bremen hat sich die Zahl der Arbeitslosen in den letzten beiden Monaten kaum verändert. Allerdings waren im Oktober mit 36 000 Menschen 6,1 Prozent mehr Personen arbeitslos als im Vorjahr.