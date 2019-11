Celle. In Kaufhäusern wandert die Ware wie am Fließband über die Kasse und auf Weihnachtmärkten wird ein Glühwein nach dem anderen ausgeschenkt. Die Vorweihnachtszeit ist ein florierendes Geschäft, das auch viele Betrüger auf den Plan ruft. Unter anderem Kriminelle, die mit Falschgeld bezahlen. Laut der Polizei Celle bietet die Weihnachtszeit reichlich Gelegenheit zum Verbreiten der Blüten. Die Täter nutzen dabei die Hektik an den Kassen und auch das schlechte Licht an den Weihnachtsmarktständen.

"Deshalb ist insbesondere in dieser Zeit Vorsicht geboten", sagt ein Polizeisprecher und fügt hinzu: " Derjenige, der einen Schein entgegengenommen hat, hat auch den Schaden. Bezahlt er mit diesem Schein und wird dabei ertappt, muss er mit einem Strafverfahren wegen Verbreitens von Falschgeld rechnen."

Geldscheine haben einen hohen Textilanteil

Deswegen appelliert die Polizei an alle insbesondere jetzt verstärkt auf die Scheine zu achten. "Geldscheine werden aus Papier mit einem hohen Textilanteil hergestellt. Deshalb fühlt sich echtes Geld anders an", so der Polizist, der den Menschen rät sich beim Überprüfen nicht nur auf ein Sicherheitsmerkmal zu verlassen. Die Devise lautet: Fühlen-Sehen-Kippen.

Das sind die wichtigsten Sicherheitsmerkmale: