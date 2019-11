Neue Plattform für Mobbing-Opfer an Schulen

Kiel. Ein neues Onlineangebot soll Mobbing-Opfern an Schulen in Schleswig-Holstein helfen. "Es ist so leicht, jemanden bloß zu stellen und lächerlich zu machen, aber für die Betroffenen ist es so schwer, damit zu leben und etwas dagegen zu unternehmen", sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag. Das Projekt "Gemeinsam Klasse sein" von Ministerium, Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) und Techniker Krankenkasse will das Thema Mobbing stärker in den Fokus rücken sowie Schüler, Eltern und Lehrer sensibilisieren.