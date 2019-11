Wolfsburg-Kapitän für Europa-League-Spiel wieder fit

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann in seinem möglicherweise entscheidenden Europa-League-Spiel beim ukrainischen Club PFK Olexandrija auf seinen Kapitän Josuha Guilavogui setzen. Der Franzose musste zwar am Vortag in Wolfsburg das Training abbrechen. Bei der Pressekonferenz in der Ukraine gab Trainer Oliver Glasner am Mittwochabend jedoch Entwarnung. "Bei Josuha Guilavogui sieht es sehr gut aus. Er hat das Training heute ohne Probleme absolviert", sagte der VfL-Coach. Die Wolfsburger können den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League bereits am Donnerstagabend (18.55 Uhr/DAZN) perfekt machen, wenn sie selbst gegen Olexandrija gewinnen und AS Saint-Etienne parallel gegen KAA Gent maximal einen Punkt holt.