Stau in der Ukraine: VfL Wolfsburg verlegt Pressekonferenz

Wolfsburg. Wegen eines Verkehrsstaus in der Ukraine hat der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Mittwochabend seine eigene Pressekonferenz zum Europa-League-Spiel bei PFK Olexandrija verpasst. Die Wolfsburger entschieden daraufhin, erst ihr Abschlusstraining in der EM-Arena von Lwiw zu absolvieren und danach am späteren Abend die Gesprächsrunde mit Trainer Oliver Glasner und Torwart Koen Casteels nachzuholen. Anpfiff des Europa-League-Spiels gegen den Tabellenfünften der ukrainischen Liga ist am Donnerstag um 18.55 Uhr.