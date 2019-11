Kinder und Jugendliche in EU-Parlament: Rechte für die Erde

Straßburg. Rund 60 Kinder und Jugendliche aus mehreren europäischen Ländern haben im Europaparlament mehr Rechte für den Planeten gefordert - unter anderem auch aus Oldenburg. Die jungen Aktivisten stellten am Mittwoch in Straßburg eine Erklärung vor, in der in 18 Artikeln unter anderem eine effektivere Mülltrennung, ein nachhaltigerer Umgang mit Energie und ein besserer Schutz der Ozeane gefordert wurde. "Ich haben mich vor allem mit dem Thema Abfälle beschäftigt", sagte die 16 Jahre alte Emma Bocklage aus Oldenburg, die Teil der deutschen Delegation war.

Die Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 16 Jahren kamen aus zehn Ländern, neben Deutschland auch Schweden, Polen oder Frankreich. Ihr sei es persönlich wichtig, dass sich die Politiker den Aufruf wirklich zu Herzen nehmen, sagte Emma. Die Gruppe überreichte die Erklärung auch persönlich an Parlamentspräsidenten David Sassoli.

Das Projekt wurde von einem französischen Jugendverband initiiert. Es sei interessant, auch die Perspektiven aus anderen Ländern zu sehen, sagte Mattea Klauke. Die 15-Jährige aus der deutschen Delegation besucht wie Emma eine 10. Klasse am Alten Gymnasium in Oldenburg.

"Mir wäre aktives Handeln sehr wichtig. Dass man sofort international Maßnahmen trifft", so Mattea. "Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir mit den Politikern direkt kommunizieren und dass wir direkt was verändern können."